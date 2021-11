Tuchel: «Lukaku? Se è in forma è un titolare, ma al momento non lo è!»

Lukaku è tornato in campo ma è apparso ancora fuori condizione dopo gli ultimi problemi fisici. Al termine del match contro il Manchester United, l’allenatore del Chelsea Tuchel ha parlato dell’ex attaccante dell’Inter ai microfoni di BBC Sport.

FUORI FORMA – Dopo il pareggio tra Chelsea e Manchester United, il tecnico dei londinesi Thomas Tuchel ha parlato dell’ex numero nove dell’Inter Romelu Lukaku, oggi in campo dall’82’: «Se è in forma è un titolare per noi, ma in questo momento non lo è. Ha giocato anche più di quanto volevo in realtà, ma stavamo giocando così vicino alla porta avversaria che abbiamo pensato che forse con la sua presenza potevamo trovare una giocata decisiva. Non eravamo pericolosi al centro dell’area, ma va bene così».

Fonte: bbc.com