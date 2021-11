Agoumé ancora titolare e decisivo! Quarta vittoria consecutiva per il Brest

Agoumé è partito dal 1′ nel match di Ligue 1 Bordeaux-Brest. Il centrocampista in prestito dall’Inter è stato protagonista nella vittoria della sua squadra per 1-2.

AZIONE DECISIVA – Dopo i 90′ contro il Lens, Lucien Agoumé torna in campo da titolare anche contro il Bordeaux. I padroni di casa passano in vantaggio al 43′ con Stian Gregersen. Al 59′ sale in cattedra il talento in prestito dall’Inter. Il centrocampista classe 2002 scambia con il compagno, si inserisce in area, crossa di sinistro costringendo il difensore avversario a una corta respinta centrale sulla quale si avventa Jeremy Le Douaron che realizza il gol del pareggio. Lo stesso Le Douaron regala i tre punti agli ospiti con una doppietta al 66′. Il Brest ottiene così la quarta vittoria consecutiva in campionato e sale a 18 punti, in grande risalita dopo un avvio di stagione piuttosto complicato.