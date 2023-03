Trevisani: «Rocchi dichiarazioni folli! VAR non è moviola»

Riccardo Trevisani è tornato a parlare degli errori di Chiffi e del VAR in Inter-Juventus, e lo ha fatto durante la trasmissione di “cronache di spogliatoio” in diretta su Twitch.

NON LA MOVIOLA – Riccardo Trevisani torna a parlare così degli errori arbitrali in Inter-Juventus: «Quelle di Rocchi sono state dichiarazioni folli. Bisogna capire che il VAR non è la moviola in campo. Lo devono utilizzare forse una volta a partita. È successo un episodio grave in cui l’arbitro ha sbagliato, il VAR se n’è accorto e visibile a tutti. Se ogni sbraccettata o tocchetto lo vai a vedere, diventa il processo di Aldo Biscardi. Il VAR deve essere uno strumento chiaro per evitare gol di mano, devono essere cose chiare, visibili».