Barella, un altro allarme per l’Inter: ritorno provvidenziale

Il pestone subito da Nicolò Barella in Italia-Inghilterra ha fatto tenere il fiato sospeso all’Inter e a Simone Inzaghi. Il centrocampista fortunatamente è tornato a Milano e ora potrà recuperare in vista dell’aprile di fuoco che aspetta i nerazzurri.

ALLARME – Con la difesa già decimata a causa degli infortuni, Simone Inzaghi rischia di essere in allarme anche per il centrocampo. Nel dettaglio a causa del pestone subito da Nicolò Barella nella sfida persa per 1-2 dall’Italia contro l’Inghilterra. Fortunatamente non sembra essere nulla di eccessivamente grave, ma sicuramente è una notizia che non può far piacere all’Inter e al suo tecnico. In ogni caso Barella è già rientrato a Milano lasciando il ritiro della nazionale, il che è comunque una notizia confortante che permette a Simone Inzaghi di lavorare al meglio al suo miglior recupero. Come detto aprile è un mese di fuoco per l’Inter, con nove partite in trenta giorni e i doppi scontri di Champions League e Coppa Italia. Un mese dove serviranno tutti i giocatori al massimo della loro forma.