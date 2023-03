Cancelo, niente Inter: «Spero nella finale col Benfica!»

Tra le sue due ex squadre – che si affronteranno ai quarti di finale di Champions League – Joao Cancelo snobba l’Inter e sceglie il Benfica. L’esterno del Manchester City in prestito al Bayern Monaco ha rivelato la sua speranza per la finale della competizione.

SCELTA – Dopo la vittoria del Portogallo sul Lichtenstein, Joao Cancelo ha parlato in zona mista. Con un commento – riportato dal quotidiano A Bola – anche sulla Champions League. Nel dettaglio l’esterno portoghese ha snobbato l’Inter, lanciando una preferenza per quanto riguarda il prosieguo della competizione: «Guardo spesso il Benfica, spero di tornare un giorno. Purtroppo adesso è un nostro avversario, ma fortunatamente per me non ci siamo trovati dalla stessa parte del tabellone nel sorteggio della Champions League. Spero che vada tutto bene e di incontrarli in finale». Va sottolineato che Joao Cancelo ha svolto la trafila delle giovanili proprio nel Benfica, squadra dove ha anche debuttato tra i professionisti prima del passaggio al Valencia.