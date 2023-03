Retegui subito in gol: i numeri dell’attaccante seguito dall’Inter

Mateo Retegui ha fatto molto parlare di sé negli ultimi giorni, a causa della convocazione in nazionale da parte di Roberto Mancini per le sfide contro Inghilterra e Malta. Andando anche al gol all’esordio in maglia azzurra. Andiamo a scoprire nel dettaglio chi è l’attaccante seguito anche dall’Inter.

GOL ALL’ESORDIO – Pronti via e Mateo Retegui fa subito capire perché Roberto Mancini abbia deciso di puntare su di lui per le gare contro Inghilterra e Malta. Nonostante la sconfitta arriva al Maradona di Napoli, l’attaccante del Tigre ha messo a segno subito una rete all’esordio. Sebbene non sia bastata per recuperare i due gol di svantaggio contro i britannici. Retegui ha però mostrato di essere un giocatore sicuramente interessante e non è un caso che anche l’Inter abbia messo gli occhi su di lui per rinforzare il reparto offensivo.

SCOPERTA – Ma di chi stiamo parlando nel dettaglio? Mateo Retegui è un classe 1999 il cui cartellino appartiene al Boca Juniors. Tuttavia, nelle scorse stagioni non ha indossato la maglia del club xeneize, accasandosi in prestito in altri club. Primo di questi il Talleres, dove non è riuscito a lasciare il segno. Dove si è consacrato, però, è al Tigre. Club nel quale milita attualmente (sempre in prestito). Qui Retegui ha messo a segno 19 gol in 23 presenze nello scorso campionato e in questa stagione è ripartito da dove si era fermato, con 6 gol in 8 presenze. Numeri davvero importanti, certificati anche proprio dalla rete all’esordio con la maglia dell’Italia. L’unico dubbio resta il fatto che, a 24 anni quasi compiuti, non abbia ancora fatto il grande salto.