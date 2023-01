Trevisani: «Lukaku non è un flop, ha trascinato l’Inter 2 anni fa. Si aiuti!»

Lukaku è già finito nel mirino delle critiche dopo appena due partite di 2023. Scarsissimo il suo apporto in Monza-Inter. Trevisani esprime il suo parere

IN DIFFICOLTÀ − Riccardo Trevisani, tramite un RVM su Sport Mediaset Monday Night, ha detto la sua sul rendimento di Big Rom: «Non è un flop Romelu Lukaku, lo dicono i suoi numeri. Ha trascinato l’Inter-due anni fa facendogli vincere il diciannovesimo scudetto della propria storia. Però oggi è in difficoltà. Il giocatore sta giù sia dal punto di vista del fisico che della testa. Ha bisogno di recuperare fisicamente e mentalmente. L’Inter ha bisogno del vero Big Rom. Certamente però si deve aiutare anche lui ed entrare in campo con un altro piglio e non con quello apparso a Monza. Ma allo stesso tempo l’Inter lo deve aiutare a fare di più».