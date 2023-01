Marocchino: «Dybala meglio di Lukaku, lo stile di Skriniar non mi piace»

Domenico Marocchino, ospite a Calcio Totale su Rai Sport +, ha fatto un paragone tra Lukaku e Paulo Dybala. L’ex calciatore ha poi espresso una sua opinione su Skriniar e sul ritardo del suo rinnovo.

SCELTA SBAGLIATA − In estate in casa Inter si è molto discusso su chi acquistare tra Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Alla fine a spuntarla è stato il belga, ma alla luce delle sue prestazioni tra gli addetti ai lavori ci si domanda se la scelta dei nerazzurri non sia stata sbagliata. Sull’argomento ha detto la sua anche l’ex calciatore Domenico Marocchino: «Dybala è un giocatore che sta bene ovunque. Però Lukaku ha dato a tutti l’idea che pesi una decina di chili in più del dovuto. Non so se è causa della poca continuità dovuta agli infortuni avuti. Comunque tra i due prenderei sempre l’argentino».

POCA STIMA − Marocchino ha poi espresso una sua opinione sulla situazione del rinnovo di Milan Skriniar: «Io non sono mai stato amante dei difensori ruvidi. I giocatori che a sessanta metri dalla porta ti danno la zampata per farti male non li ho mai graditi molto. Quindi per questo non sono un grande estimatore di Skriniar. Poi a parte questo non ne posso più o firmi o non firmi».