Trevisani: «Inter, tutto mentale! Al derby il Milan poteva finire molto male»

Trevisani ricorda come il derby Inter-Milan 1-2 di due mesi e mezzo fa abbia creato sì problemi alla squadra di Inzaghi, ma dopo un dominio per gran parte del match. Queste le sue parole durante Pressing Serie A su Italia 1.

CORSA A DUE – Riccardo Trevisani mette a confronto chi è rimasto a giocarsi la Serie A: «Il derby ha cambiato la stagione dell’Inter, mandandola in tilt, ma in quella partita il Milan poteva finire molto male. È clamorosamente la testa: è come se ci fosse stato lo stesso campionato dell’Inter con due mesi di vuoto. Io credo che sia più forte nel gioco, nei giocatori, scudettata e più esperta. Sta facendo adesso quello che ha fatto da dopo il derby d’andata al derby di ritorno: credo che sia tutto mentale quello che è successo».