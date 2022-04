Sabatini: «Inter, cambiano i pericoli dal calendario! Calhanoglu da spiegare»

Sabatini, come già analizzato ieri (vedi articolo), vede delle rinnovate difficoltà per l’Inter dal calendario delle ultime giornate. Il giornalista, ospite di Pressing Serie A su Italia 1, ricorda poi che Calhanoglu è arrivato dal Milan a parametro zero.

TUTTO RIBALTATO – Sandro Sabatini avvisa: «I risultati delle squadre che lottano per la salvezza stanno cambiando la pericolosità del calendario dell’Inter. L’Empoli è salvo, ma anche Cagliari e Sampdoria lo sembravano: adesso si prevede che, probabilmente, il Cagliari non sarà salvo alla trentasettesima e se il Genoa batte la Sampdoria nel derby questa non sarà salva alla trentottesima. Il calendario, che sembrava in discesa per l’Inter, adesso è equivalente. Se l’Inter ce la si aspettava così contro la Roma il Milan è stato una grande sorpresa, perché ha giocato una partita di livello elevatissimo».

PRESO GRATIS – Sabatini fa un appunto sul mercato: «È un’Inter che ha in Hakan Calhanoglu un grande punto di forza. Questo va detto, perché è tutto l’anno che si sottovaluta la sua prestazione. Vedere Calhanoglu che comunque gioca così consente di dire che è tutto bello e perfetto al Milan, però tra le tante spiegazioni che un giorno daremo teniamo presente anche questo. L’Inter ha venduto e guadagnato quasi duecento milioni, ha venduto Achraf Hakimi e l’ha rimpiazzato con Denzel Dumfries: complimenti. Ha perso purtroppo Christian Eriksen e l’ha rimpiazzato con Calhanoglu: complimenti. Ha venduto Romelu Lukaku e preso Edin Dzeko, che al momento è più forte di Lukaku: di nuovo complimenti. Ha rasentato la perfezione quello che ha fatto l’Inter».