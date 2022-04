De Luca: «Scudetto? Inter 60% e Milan 40%. Ma inammissibile una cosa»

De Luca, in collegamento per La Domenica Sportiva su Rai 2, dà i numeri sulla corsa scudetto con Inter e Milan in lotta. Il giornalista però condanna un fattore.

MANCA LA CONTEMPORANEITÀ − Le parole di Massimo De Luca in merito al duello tra le due milanesi: «La percentuale scudetto è un 60% per l’Inter e 40% per il Milan ma dovrebbero giocare in contemporanea. Non è possibile che giochino in momenti diversi. È il primo campionato in cui c’è questa lotta dopo i nove anni di dominio della Juventus e lo scorso anno dell’Inter. Non è possibile che non giochino mai in contemporanea».