Trevisani: «Inter, scudetto ipotecato! Ma poco brillante nelle ultime partite»

Riccardo Trevisani, telecronista e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato il momento storico dell’Inter di Antonio Conte, presentando la partita di domenica con il Verona (QUI le ultime sulla formazione nerazzurra)

AFFAMATI – L’Inter si sta avvicinando alla quota scudetto e domenica, contro il Verona, cercherà di mettere un altro mattoncino verso il grande traguardo. Riccardo Trevisani ha presentato la gara di San Siro, commentando il rendimento nerazzurro: «Credo che da un mese l’Inter abbia ipotecato lo scudetto. Potrebbe pareggiarle tutte ma nessuno arriverà sopra gli 80. Domenica arriverà il Verona, a San Siro, che all’andata aveva messo in difficoltà Antonio Conte. L’Inter, tra l’altro, non è stata molto brillante nelle ultime partite. Ma in casa vola e, dopo aver tirato la carretta nelle prime undici partite del girone di ritorno, ci stava fisiologicamente un calo. Dodici vittorie casalinghe sono tantissime, se pensiamo che l’ultima sconfitta in casa risale al 2020».