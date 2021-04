Inter, la corsa scudetto passa dal «Meazza»: fortino anche a porte chiuse

L’Inter sembra sempre più lanciata verso lo scudetto. Le prossime tre partite contro Verona, Crotone e Sampdoria potrebbero essere decisive. Due di queste saranno disputate al Giuseppe Meazza che, anche senza pubblico, dimostra di essere un vero e proprio fortino

Le prossime tre partite contro Verona, Crotone e Sampdoria potrebbero essere decisive per la volata scudetto dell’Inter. Due di queste, contro Verona e Sampdoria, saranno disputate al “Giuseppe Meazza” e questo potrebbe essere uno dei punti di forza per la squadra di Antonio Conte. Nel calcio del Covid-19, a porte chiuse, parlare di partite in casa o in trasferta ha oggettivamente poco senso, ma i nerazzurri hanno saputo fare del Giuseppe Meazza un vero e proprio fortino. Nel silenzio assordante di uno stadio che fino a poco più di un anno fa ospitava 70.000 persone a partita, i nerazzurri sono fino ad ora andati vicini al bottino pieno. Quindici le partite casalinghe dell’Inter in questa stagione, 13 vittorie, un pareggio e una sconfitta, contro il Milan nel derby d’andata. Dal 2-2 contro il Parma del 31 ottobre sono state solo vittorie al Meazza per l’Inter: un punto di forza in più in questo finale in cui gli uomini di Antonio Conte daranno tutto per riportare lo scudetto sulla sponda nerazzurra di Milano.