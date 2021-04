Mirabelli: «L’Inter ha tutto per aprire un ciclo! Ma Suning deve restare»

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, parlando anche delle prospettive dell’Inter, oltre che del progetto Superlega

CORAZZATA – L’Inter di Antonio Conte cavalca verso lo scudetto e domenica, contro il Verona, proverà ad aggiungere l’ennesimo mattoncino (QUI la probabile nerazzurra). Massimilano Mirabelli, ex dirigente del Milan, ha parlato così del cammino dei nerazzurri: «A livello tecnico è una squadra importante. Per aprire un ciclo serve una governance che continui nel tempo. Mi auguro che Suning possa continuare e non cedere il club altrimenti dovrebbero ricominciare da capo. Tecnicamente l’Inter ha tutto per aprire un ciclo. Superlega? È stato lanciato un grande grido d’allarme da parte dei vari club interessati. E sottovalutare questo allarme sarebbe davvero dannoso. Pensare di mettere alla porta Andrea Agnelli, Giuseppe Marotta e gli altri soggetti interessati sarebbe grave. Da uomo di calcio sarei più contento se l’UEFA con i suoi rappresentanti trovasse un punto d’incontro. I fondatori della Superlega non sono i cattivi e l’UEFA non è la parte buona. Vanno trovate delle soluzioni dando comunque priorità alla meritocrazia».

Fonte: Tuttomercatoweb.com