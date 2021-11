Trevisani: «Inter, occhio a tre problematiche. Anguissa non ha visto palla»

In collegamento su Tutti Convocati, Riccardo Trevisani mette in guardia sulla continuità dell’Inter. Inoltre, Anguissa ha avuto difficoltà contro il centrocampo nerazzurro

TRE COSE − Trevisani elogia l’Inter di ieri ma tiene in guardia sulla continuità dei nerazzurri: «Sono d’accordo con Luciano Spalletti, bisogna fare le cose meglio nelle grandi partite ma l’Inter ha giocato bene più di un’ora. Poi con i ritmi più bassi e i cambi un po’ discutibili, il Napoli è uscito fuori. Ci sta perdere contro un’Inter di quel tipo che è la rosa più completa del campionato. Ma per guardare tutta la stagione in ottica nerazzurra, bisogna considerare i cambi poco centrati, i problemi con il portiere Samir Handanovc che oggi ha ricevuto voti spropositati e i cali negli ultimi 20′ che sono stati almeno sei in questa stagione, un po’ tanti».

INTERPRETI − Infine, Trevisani ha chiuso con una battuta su alcuni giocatori: «Anguissa l’ha visto poco la palla tra Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, ha fatto solo quella giocata alla fine. Come lo scorso anno, il Napoli rischia di perdere di nuovo il suo attaccante contro l’Inter. Lo scorso anno Dries Mertens, quest’anno Victor Osimhen».