Braglia: «L’Inter non è la più forte. Milan e Napoli ancora superiori»

Simone Braglia, ex portiere anche del Milan, è intervenuto in collegamento su TMW Radio. Nonostante la vittoria contro i partenopei, l’Inter non è più forte di Milan e Napoli

NO SUPERIORE − Braglia non è convinto ancora dei nerazzurri: «Inter squadra più forte? Non è perché il Napoli e il Milan abbiano perso e adesso l’Inter è più forte. Al momento, la squadra di Simone Inzaghi non è la più forte. Il discorso sulla robustezza anche prima era molto robusta dal punto di vista fisico e di qualità. Ad oggi, dico però che Milan e Napoli hanno qualcosa in più rispetto ai nerazzurri. Poi se l’Inter sarà in grado di recuperare i 4 punti che non sono nulla ok, ma dire che l’Inter con una partita sola è giù più forte di Milan e Napoli dico no».