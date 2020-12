Trevisani: “Inter e Milan che ritmo! Juventus e Napoli…”

Riccardo Trevisani

Riccardo Trevisani, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato della lotta scudetto con l’Inter di Antonio Conte protagonista e al secondo posto in classifica a meno 1 dal Milan capilista.

FAVORITI – Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di “Tutti Convocati”: «Nella lotta Scudetto pensavo che il Napoli avesse la rosa per competere, ma tra varie problematiche, infortuni e il ritmo di Milan e Inter non è così. Se mi fai la domanda chi vince lo Scudetto dico sempre Inter, ma il Milan sta facendo cose straordinarie. Juventus? Se da San Siro, quando si giocherà contro i rossoneri il 6 gennaio, dovesse uscire 1 in schedina, per la i bianconeri diventerebbe complicatissima».