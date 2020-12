Handanovic da sostituire, Inter ne ha 3 in lista: il prescelto costa 30 milioni

Samir Handanovic

Handanovic sarà uno degli argomenti di mercato dell’Inter che verrà. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano nella rubrica “La soffiata” per il portale “CalcioMercato.com”, la scelta sul suo erede è praticamente fatta, sebbene la lista abbia più nomi

NUMERO UNO FUTURO – L’Inter si sta guardando attorno per individuarne l’erede di Samir Handanovic, ma senza fretta. Nonostante le prestazioni in calo, la fiducia di Antonio Conte nel capitano nerazzurro è immutata. E resterà al suo posto almeno fino a fine stagione. La lista per sostituirlo va da Pierluigi Gollini (Atalanta) a Marco Silvestri (Hellas Verona), anche se la preferenza netta è un’altra. Sul taccuino nerazzurro il preferito è ancora Juan Musso (Udinese). La richiesta economica però non è indifferente. La società bianconera non scende sotto i 30 milioni di euro. In attesa di capire cosa fare con Handanovic in vista della prossima stagione (ancora titolare o dodicesimo?), l’Inter tiene sotto controllo Musso e altri papabili numeri uno futuri. Curiosamente, tutti in Serie A.