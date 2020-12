Valenti: “Inter fa 7 vittorie di fila, vogliamo parlare di Eriksen? Conte…”

Giacomo Valenti

Valenti – conduttore radiofonico e tifoso interista – a “Pressing Serie A” su Italia 1 difende l’Inter di Conte dalle solite critiche, anticipando il tema Eriksen destinato a scoppiare nuovamente nel post-partita

BILANCIO POSITIVO – Il secondo posto dell’Inter a -1 dalla vetta non basta a placare la critica, Giacomo “Ciccio” Valenti interviene: «C’è una bellissima lotta con il Milan. Ma sette vittorie sono sette vittorie! Qualcuno vuol dire due paroline su Christian Eriksen? Che due maroni… Capisco i commenti sul gioco di Antonio Conte, ma i risultati sono i risultati. Questo conta. Non possiamo nasconderci su quello che è successo. Perché è stato acquistato un giocatore che poi non è stato utilizzato dall’allenatore. Il bilancio di Conte all’Inter nel giro di un anno e mezzo è positivo, per quanto fatto. A parte la pessima eliminazione in Champions League, dove si poteva fare di più. C’è una grossa severità nei confronti di Conte». Questo il pensiero di Valenti, sempre a difesa dell’Inter dagli attacchi mediatici.