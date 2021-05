Trevisani: «Conte uomo forte dietro i successi. Ho due critiche»

Riccardo Trevisani, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter che, dopo lo scudetto conquistato e festeggiato ieri pomeriggio, dovrà decidere il futuro del progetto negli incontri tra Antonio Conte e Steven Zhang.

CONTE UOMO FORTE – Trevisani parla dei grandi meriti di Conte: «Alla fine c’è sempre un uomo forte dietro i successi. Conte lo ha dimostrato all’Inter, al Chelsea, alla nazionale e alla Juventus. Conte ha aperto e chiuso il ciclo Juventus su due panchine diverse, stiamo parlando di un livello diverso dagli altri».

DUE CRITICHE – Trevisani fa due critiche a Conte: «Su Eriksen al posto di Vidal c’è voluto troppo. Poi a livello europeo è un fatto acclarato che la media punti è molto diversa. Il livello raggiunto dall’Inter è ottimo, bisogna vedere se quel livello permane in Europa. Ci deve mettere qualcosa, la squadra è forte, ma deve giocare meglio».

IL FUTURO – Trevisani parla del futuro: «Deve trovare una squadra come l’Inter di oggi, plasmata su di lui. E’ vero che c’è qualche difficoltà economica, ma trovare una rosa migliore dell’Inter in questo momento non è semplice. Sul mercato l’unico sostituibile è Perisic, l’unico che puoi rimpiazzare senza notarlo. Eriksen ha avuto un’importanza enorme in quest campionato. Brozovic corre per tre, da Spalletti ha avuto una crescita straordinaria. Ci saranno giocatori migliori, ma non credo che l’Inter se li possa permettere».