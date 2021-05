Barzaghi: «Futuro Inter, Conte e Zhang possono venirsi incontro»

Non si è ancora tenuto oggi l’atteso incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang per discutere del futuro del progetto dell’Inter dopo lo scudetto vinto quest’anno. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento da Milano per “Sky Sport”.

LE VISIONI – Barzaghi fa il punto in collegamento affermando che oggi si sono incontrati diversi dirigenti con il presidente Steven Zhang, ma non si è ancora visto il tecnico Antonio Conte: «Bisogna andare incontro alle possibilità. Zhang forse riesce a venire incontro senza fare troppi sacrifici e dall’altra parte anche Conte può venire incontro al presidente con qualche rinuncia, magari non sui giocatori indispensabili. LA cosa fondamentale è che l’Inter rimanga competitiva. Conte è arrivato per vincere e ha vinto, non vuole ridimensionare le sue ambizioni».