Serie A, Giudice Sportivo: 4 giornate a de Roon, 1 a Lautaro Martinez

Ultimi provvedimenti dal Giudice Sportivo dopo la giornata finale di Serie A. La squalifica più pesante è per de Roon dell’Atalanta, fermato anche Lautaro Martinez dell’Inter.

I PROVVEDIMENTI – Lautaro Martinez salterà la prima giornata di Serie A 2021-2022. La conferma del presidente di Lega, Paolo Dal Pino, che la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita (vedi articolo) fa sì che l’argentino non abbia grossi rischi per Inter-Juventus, che difficilmente sarà ad agosto. Il Toro ieri ha preso un’ammonizione in diffida, quindi scatta la squalifica. Il Giudice Sportivo ha invece dato quattro giornate a Marten de Roon dell’Atalanta, che ieri col Milan ha colpito volontariamente la nuca di un avversario con un pugno a gioco fermo e, al momento dell’espulsione, spinto leggermente con l’avambraccio l’arbitro Maurizio Mariani. Questi i provvedimenti integrali dopo la trentottesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 38ª GIORNATA SERIE A

Quattro giornate: Marten de Roon (Atalanta)

Una giornata: Remo Freuler, Rafael Toloi (Atalanta), Perparim Hetemaj (Benevento), Valon Behrami (Genoa), Lautaro Martinez (Inter), Weston McKennie (Juventus), Marco Parolo (Lazio), Mattia Bani (Parma), Georgios Kyriakopoulos (Sassuolo), Ivan Juric (Verona, allenatore)