Totti non tiferà Inter: «Finale aperta, ma spero vinca la Fiorentina!»

L’Inter avrà un tifoso in meno domani per la finale di Coppa Italia. Sarà Francesco Totti. L’ex campione della Roma ha appena espresso il suo supporto per la Fiorentina

UN TIFOSO IN MENO − Intervistato da Sport Mediaset alla stazione Termini, Francesco Totti ha parlato della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter: «Mi aspetto una finale bellissima, perché hanno meritato di arrivare fino alla fine. Stanno bene fisicamente, hanno anche altre finali. Quindi mi aspetto una bella partita. Speriamo sia un inizio per il calcio italiano in Europa. Spero che almeno qualcuna possa portare a casa un trofeo in Italia per fare capire alle altre nazioni che l’Italia può dire ancora la sua. Favorito finale? Non c’è una favorita in finale, perché è una partita. Tra i due l’Inter potrebbe essere la favorita, ma spero possa vincere la Fiorentina».