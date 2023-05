Paventi: «Inter in partenza ora da Malpensa! Sarà Dzeko il titolare»

L’Inter è in partenza dall’aeroporto di Malpensa con direzione Roma, più precisamente Quirinale. La squadra di Simone Inzaghi si sta imbarcando ora per raggiungere la Capitale: quasi tutto pronto per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina! Sarà Edin Dzeko uno dei due titolari dell’attacco nerazzurro come riferito da Andrea Paventi a Sky Sport.

PARTENZA − Andrea Paventi, a Sky Sport nel corso de “Il Calcio è Servito”, ha dato le ultime informazioni riguardanti l’Inter in partenza per Roma. È quasi tutto pronto per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina (vedi articolo): «L’Inter è all’aeroporto di Malpensa. Come prima tappa ci sarà il Quirinale. L’Inter si prepara alla seconda finale consecutiva di Coppa Italia. L’avversario è stato studiato tanto e l’Inter sa che può dipendere da se stessa, ma anche che gli avversari meritano rispetto. Poi in campionato ha dato filo da torcere. La fasciatura per Edin Dzeko è precauzionale: il suo polpaccio è okay e domani giocherà titolare».