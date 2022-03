Torino-Inter, Juric: «Spiegazioni rigore? Nessuna. Devastante non vincere»

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Torino nel posticipo di domenica scorsa pareggiando il gol di Bremer con Sanchez in pieno recupero. In quella partita c’è stato l’episodio Ranocchia-Belotti con il rigore non dato al Toro e su questo, Ivan Juric, è tornato anche oggi in conferenza stampa.

RABBIA – L’Inter ha strappato un punto contro il Torino domenica scorsa. Alexis Sanchez ha segnato nel recupero pareggiando il gol di Bremer ma la rabbia dei granata, per il rigore non dato su Belotti nel primo tempo, ha ancora strascichi oggi. Ecco come ha risposto in merito Ivan Juric nella conferenza di oggi in vista del Genoa con le parole riportate da Torinogranata.it. «Smaltito la rabbia per l’episodio del rigore? Abbiamo giocato in modo positivo, abbiamo fatto una grande partita: ci vuole qualche giorno per smaltire il fatto di non aver vinto, è stato devastante non vincere. Se si è raggiunto il limite con gli arbitri visti i tanti errori? Non lo so. Che ti devo dire. Non abbiamo ricevuto spiegazioni per quel rigore».

Fonte: Torinogranata.it