Brozovic, oggi il test decisivo per la Fiorentina? – SM

L’Inter ha nel mirino la partita di sabato alle 18 contro la Fiorentina. Un bivio importante per la stagione dei nerazzurri che devono tornare a vincere e correre verso lo scudetto. Da capire però se ci sarà Marcelo Brozovic. Il centrocampista oggi è atteso dal test decisivo.

TEST – L’Inter attende di sapere se, contro la Fiorentina alle 18 sabato, ci sarà il suo faro: Brozovic. Il centrocampista, uscito acciaccato contro il Liverpool per un affaticamento al polpaccio, ha saltato la partita di domenica contro il Torino. Ancora il croato non è tornato ad allenarsi e oggi, come scrive Sportmediaset, farà il test decisivo per capire se ci sarà oppure no contro i viola. Simone Inzaghi, visti i problemi che l’Inter ha senza Brozovic, spera ovviamente che il centrocampista sia regolarmente in campo davanti alla difesa a guidare i nerazzurri. Ecco cosa scrive SM. «Oggi è attesa una nuova verifica e nel caso in cui si decidesse di rimandare il suo pieno ritorno all’allenamento di rifinitura di domani allora sì che suonerebbe il campanello d’allarme».

Fonte: Sportmediaset