Perisic scarico, con la Fiorentina arriva il momento di Gosens?

Inter-Fiorentina potrebbe vedere un cambio sulla fascia sinistra. Inzaghi adesso ha l’opzione Gosens e questo potrebbe spostare in panchina Perisic.

CAMBIO A SINISTRA – Inter-Fiorentina potrebbe essere la partita di Robin Gosens. Il tedesco è arrivato a gennaio infortunato, ma ha dimostrato subito la sua etica del lavoro ripresentandosi in campo in buone condizioni. Avere una simile freccia sulla sinistra permette a Inzaghi di scegliere chi far giocare. E forse è arrivato il momento di dare del riposo a Perisic.

MINUTI NELLE GAMBE – Il numero 14 è il quinto giocatore per minutaggio totale in stagione. Escluso Handanovic, il quarto dei giocatori di movimento. In Serie A gioca ininterrottamente titolare dal 27 ottobre. In generale, da allora l’unica partita che ha iniziato in panchina è stata Inter-Empoli di Coppa Italia. In cui comunque ha giocato 55 minuti. Col Torino però è successa una cosa. Insolita, anche se scomparsa dietro a tematiche pen più urgenti. Perisic è uscito dal campo al minuto 45. Il suo minor minutaggio in A di tutta la stagione. E proprio Gosens ha giocato il secondo tempo in sua vece.

SCELTA POSSIBILE – Il croato è stato forse il miglior giocatore di tutta l’Inter in questo 2022 difficile. Ma nelle ultime partite sta mostrando chiari segni di stanchezza. Mai come adesso insomma l’opzione Gosens si propone con forza. Il tedesco è l’alternativa che prima, semplicemente, non c’era. Fisicamente appare recuperato, anzi proprio in buona forma. Inzaghi ora può scegliere. E con la Fiorentina potrebbe essere la prima volta del numero 18 da titolare.