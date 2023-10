Torino-Inter, Dumfries da 7 ma uno è meglio. Le pagelle – CdS

L’Inter vince per 3-0 contro il Torino e lo fa grazie ai cambi. Soprattutto Denzel Dumfries tra i protagonisti, ma anche un altro. Le pagelle del Corriere dello Sport.

VOTI – 3-0 per l’Inter a Torino, due gol dagli attaccanti Lautaro Martinez e Marcus Thuram che conquistano il 7 in pagella. Stesso voto per Denzel Dumfries, che cambia la partita portando l’assist per la prima rete nerazzurra. 6.5 per Yann Sommer che disinnesca i pericoli del Torino nei 45 minuti iniziali, Stefan de Vrij anche arriva al voto dello svizzero. Sorte identica per Francesco Acerbi, che aggiunge alla sua prestazione la spizzata di testa per il timbro di Lautaro Martinez. 6.5 per Davide Frattesi, manca solo la presenza sul tabellino per coronare un ingresso notevolmente positivo. Voto 6 per Benjamin Pavard, Carlos Augusto e Nicolò Barella nonostante il momento no in campo. Simone Inzaghi ottiene 7.5, così come Hakan Calhanoglu che è il migliore. Gol su calcio di rigore, ma tutti i 90 minuti sono di altissimo livello tra recuperi e lavoro in cabina di regia.

fonte: Corriere dello Sport