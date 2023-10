Nota tattica di Torino-Inter: Thuram riferimento offensivo

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Torino-Inter parliamo della partita di Marcus Thuram.



PRESENZA OFFENSIVA – Torino-Inter non è stata una partita semplice per i nerazzurri. Soprattutto nel primo tempo gli uomini di Inzaghi hanno faticato a trovare spunti offensivi. Il giocatore più continuo però nel fare da riferimento da metà campo in su è stato Thuram. Anche nei momenti meno brillanti, il numero 9 c’è sempre stato. E non a caso il gol che ha messo la gara in discesa è arrivato proprio da lui.

GARA FISICA – Thuram è partito titolare, nella solita coppia con Lautaro Martinez. E stavolta è stato lui a prendersi sulle spalle il reparto. Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

Il numero 9 ha sfruttato fisico per difendere palla in uscita spalle alla porta, risultando il giocatore più pressato dalla difesa granata (3 i falli subiti). Ma è stato bravo anche ad attaccare la profondità. Trovando spazi alle spalle dei difensori del Torino, allungando la squadra avversaria. Il primo dato che spicca della sua prova è proprio la corsa: l’ex Moenchengladbach risulta quarto per km percorsi con 10,605. Una gara fatta in primo luogo di quantità e qualità nella corsa. Cui aggiungere il peso dato in area avversaria.

PESO IN AREA – Questa è la mappa dei tocchi di Thuram, presa da Whoscored:

In totale il francese ha 45 tocchi, con 24 passaggi realizzati al 75%. 10 in avanti, con anche un passaggio chiave. Ma è stato il suo lavoro da 9 a decidere a gara. Thuram è primo per conclusioni con 4, 3 da dentro l’area, di cui 2 in porta. Per lui un’occasione da gol e un gol segnato. Quello che ha aperto le marcature. Un contributo fondamentale, fatto di continuità nella partita. E infatti Inzaghi lo ha lasciato in campo per tutti i 90 minuti.