VIDEO – Sassuolo-Lazio 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Lazio, anticipo della nona giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



CONTINUITÀ DATA – Sassuolo-Lazio 0-2 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. La Lazio prosegue la risalita in classifica dopo un inizio difficile. Su uno dei tantissimi errori di un impresentabile Ruan Tressoldi ripartenza e gran parata di Andrea Consigli su Felipe Anderson. Il portiere del Sassuolo si ripete poco dopo su Alessio Romagnoli, anche con l’aiuto della traversa. Al 28′ però, quando Tressoldi crolla sul pallone, Valentin Castellanos serve Felipe Anderson e lo 0-1 è inevitabile. La Lazio raddoppia sette minuti dopo, su cross da destra di Felipe Anderson a sbagliare è Daniel Boloca, con un involontario assist per il tocco sotto di Luis Alberto. Dopo l’intervallo non c’è più Tressoldi, tolto per disperazione da Alessio Dionisi. Ma è comunque dominio Lazio, con Danilo Cataldi e Mattia Zaccagni che prendono il palo nella ripresa. Il Sassuolo non reagisce mai, per un attimo a metà ripresa spera quando l’arbitro dà rosso a Ivan Provedel per un presunto tocco di mano fuori area, ma è sulla linea e il VAR corregge.

Video con gli highlights di Sassuolo-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.