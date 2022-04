Tiribocchi: «Mourinho sull’Inter? Lo dicesse un calciatore sarebbe il finimondo»

Nel post partita di Inter-Roma Mourinho ha avuto belle parole per il suo passato, augurandosi la vittoria della Serie A (vedi articolo). A DAZN Tiribocchi segnala come queste dichiarazioni, dette da un calciatore, difficilmente sarebbero accolte bene.

VITTORIA DI SPESSORE – Simone Tiribocchi trova tanti lati incoraggianti dal 3-1 del Meazza (vedi highlights): «Forza sì, perché l’Inter ha una squadra che anche fisicamente e mentalmente è forte. Secondo me l’ha vinta anche bene, perché era una partita equilibrata. Nel momento in cui ha fatto gol però non c’è stato più nulla da fare. C’è Antonio Conte, perché è molto codificato, ci sono le due punte vicine di Conte mentre l’esterno rimaneva molto largo, con Simone Inzaghi invece si accentra. Da sottolineare che poi le altre squadre hanno aspettato l’Inter: è stato un campionato molto rallentato, a far rientrare Milan e Napoli. Se il Milan avesse vinto quelle due partite sarebbe stato più difficile. Le parole di José Mourinho sull’Inter campione? Se l’avesse detto un calciatore sarebbe successo il finimondo…»