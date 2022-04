VIDEO – Inter-Roma 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Roma, anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL TERZO TRIS – Inter-Roma 3-1 nell’anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Dopo i tre gol rifilati allo Spezia e al Milan in Coppa Italia l’Inter ne fa altrettanti al grande ex José Mourinho e passa almeno una notte in testa. Prima occasione per Hakan Calhanoglu, con un bel tiro da fuori parato da Rui Patricio in affanno. Poi però è la Roma a sfiorare il vantaggio, con un colpo di testa di Gianluca Mancini a lato su punizione da destra. Passato lo spavento l’Inter segna: alla mezz’ora gran imbucata di Calhanoglu nello spazio per Denzel Dumfries e sinistro rasoterra sotto le gambe di Rui Patricio. Passano dieci minuti e Ivan Perisic serve il connazionale Marcelo Brozovic, ottimo rientro per incunearsi in area e splendido destro all’incrocio per il raddoppio. Al 52′ Inter-Roma è già chiusa: corner di Calhanoglu a pescare Lautaro Martinez per il colpo di testa del tris. Ininfluente, a cinque minuti dal 90′, l’assist di Eldor Shomurodov con velo di Rick Karsdorp per il destro piazzato di Henrikh Mkhitaryan.

Video con gli highlights di Inter-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.