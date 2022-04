Mourinho: «Nostra prestazione merito dell’Inter. Spero vinca lo scudetto!»

Mourinho dopo Inter-Roma terminata 3-1, si è complimentato con la squadra allenata da Simone Inzaghi per la partita messa in mostra. Di seguito le sue parole su DAZN.

LA PARTITA – José Mourinho dopo Inter-Roma 3-1, su DAZN ha parlato così: «Siamo stati bravi ma poi abbiamo avuto un calo di concentrazione. Nel secondo tempo abbiamo preso un gol da palla inattiva. Abbiamo perso una partita dopo tre mesi, io preferisco contro una squadra più forte di noi. Sono contento perché Sozza che ha avuto una partita difficile. Sono contento per Sozza (l’arbitro della partita, ndr) perché è un ragazzo giovane, ha fatto una buona gara, così anche i giocatori delle due squadre. Ora testa alla Conference League, sono orgoglioso dei miei ragazzi. Cosa manca alla Roma per diventare come l’Inter? Manca lavoro e crescita dei giocatori. L’Inter paga per avere un Robin Gosens in panchina, noi no. Lavoriamo con Zalewski per migliorarlo. Oggi siamo più squadra a tutti i livelli, la nostra proposta di gioco oggi è stata molto positiva. Se abbiamo fatto questa partita è merito loro, sono bravi! Milan Skriniar non perde un duello individuale, Stefan de Vrij non ha paura contro Tammy Abraham. Ivan Perisic e Denzel Dumfries sono fisicamente fortissimi. Io amo l’Inter e l’Inter ama me, però io voglio vincere tutte le partite. Mi piacerebbe se l’Inter vincesse lo scudetto, ora posso dirlo! Io amo l’Inter, così come amo la Roma e il mio lavoro».