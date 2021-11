Tiago Pinto: «Roma danneggiata contro il Milan! Se in Inter-Juventus…»

Tiago Pinto torna sulle polemiche di Roma-Milan e ribadisce la posizione giallorossa. Il General Manager dell’Area Sportiva della Roma, intervistato dai microfoni di Sky Sport, prende l’esempio di Inter-Juventus per motivare il fastidio provato a Trigoria

DISPARITÀ ARBITRALE – La Roma non ci sta e lo fa sapere attraverso le parole di Tiago Pinto: «Nel match di ieri contro il Milan è chiaro che il rigore su Zlatan Ibrahimovic non c’è. Non c’è fallo! Roger Ibanez tocca la palla. Il VAR ha chiamato l’arbitro a vedere questa situazione perché c’è un errore chiaro. E purtroppo un’altra volta l’arbitro ha fatto la stessa scelta contro la Roma. Negli ultimi minuti della partita c’è un rigore su Lorenzo Pellegrini per un contatto di Simon Kjaer, che magari è stato ignorato prima e il VAR non ha chiamato l’arbitro. Ma se pensiamo che due settimane fa (in realtà solo una, ndr) in un Inter-Juventus il VAR ha chiamato un contatto molto più leggero per un rigore contro l’Inter che ha cambiato il risultato, stiamo parlando un’altra volta di criteri totalmente opposti. E la Roma si sente danneggiata». Questa la posizione presa dalla società giallorossa, che si espone con Tiago Pinto.