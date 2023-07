Thuram, prove generali con Lautaro Martinez! Missione in Giappone – TS

Thuram arriva per sostituire Edin Dzeko, non solo numericamente in attacco, ma anche sulla maglia (considerata la scelta del numero 9). Prove generali in attacco con i vari compagni di squadra, ma non ha ancora giocato con Lautaro Martinez. Secondo Tuttosport, l’obiettivo durante la tournée in Giappone sarà quella di convincere Simone Inzaghi in vista dell’inizio di campionato.

MISSIONE GIAPPONE – Marcus Thuram nel corso della sua carriera fin qui ha modificato il suo ruolo, diventando negli ultimi anni al Borussia Monchengladbach un vero numero nove se consideriamo l’evoluzione che ha fatto dalla fascia fino alle zone più centrali dell’attacco, dove ha anche migliorato il suo rapporto con il gol: 16 gol e 7 assist da attaccante in 32 partite stagionali. Un giocatore differente da Edin Dzeko dato che prende di fatto il suo posto, una via di mezzo tra lui e Romelu Lukaku, soprattutto considerata la stazza fisica: 192 centimetri per 84 kg. Fin qui all’Inter non ha ancora giocato in coppia con Lautaro Martinez, dato che contro la Pergolettese l’argentino ha preso il suo posto. Durante la tournée in Giappone il centravanti francese avrà modo di testare il feeling con il capitano dell’Inter, con l’obiettivo di convincere Simone Inzaghi in vista dell’inizio del campionato, dove i nerazzurri saranno impegnati in casa con il Monza, in attesa del nuovo attaccante.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini