Thiago Motta snobba l’Inter: «Gare Scudetto? Non le guarderò, farò altro»

Thiago Motta, su Dazn, ha parlato in conclusione del match tra Spezia e Napoli e del conseguente finale di stagione della sua squadra. Sulla sua ex Inter e lo Scudetto è stato perentorio

ALTRO PER LA TESTA − Thiago Motta snobba la sua ex Inter: «Non credo che guarderò le gare Scudetto, abbiamo la festa della nostra società. I miei ragazzi contano tantissimo, quindi vorrei restare con loro. Seguirò i risultati ma non la vedrò. Oggi chiamerò solamente le mie bambine, tutto il resto per me è in secondo piano sia per quanto riguarda il futuro che le partite delle 18 di Inter e Milan».