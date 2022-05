Marani, stoccata all’Inter? «Champions? Ora si festeggia uscita agli ottavi»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport, parlando del percorso in Champions League del Real Madrid di Ancelotti, ha criticato

FRECCIATA? – Matteo Marani parla a proposito del percorso in Champions League di Carlo Ancelotti. Non mancano le critiche al calcio italiano, reo di “festeggiare” un’uscita agli ottavi di finale: «Vedere Ancelotti che si gioca la Champions League, denota la distanza abissale che c’è fra questo calcio, ed il nostro piccolo calcio. Da una parte c’è l’esaltazione per la Champions League, di quanto è bella e quanto meravigliosa. Dall’altro è un atto di accusa durissimo nei confronti dei nostri dirigenti, che vent’anni fa erano lì ed oggi guardano come dei pària a questa finale, a cui non possono nemmeno avvicinarsi. E già festeggiamo se qualcuno va fuori agli ottavi, con piacere. Già ci sembra un buon risultato andar fuori con motivazioni agli ottavi».