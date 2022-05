Inter-Sampdoria: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi in Serie A

Inter-Sampdoria è in programma oggi a partire dalle ore 18:00. Partita valida per la 38ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la diciannovesima del girone di ritorno nonché l’ultima stagionale. Oggi a Milano si assegna lo Scudetto ma dipende anche e soprattutto dal risultato di Reggio Emilia. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Inter-Sampdoria di Serie A

INDISPONIBILI – Fuori per infortunio Roberto Gagliardini a centrocampo. Assente anche Aleksandar Kolarov, da tempo ai margini della rosa.

Non è stata diramata la lista dei convocati dell’Inter

MODULO – L’Inter di Simone Inzaghi chiuderà nello stesso modo in cui ha iniziato, ovvero con il 3-5-2 come sistema di gioco.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – Il capitano Samir Handanovic tra i pali. Al centro Stefan de Vrij con Milan Skriniar terzo destro e Alessandro Bastoni terzo sinistro, preferito a Federico Dimarco.

CENTROCAMPO – A destra Denzel Dumfries in vantaggio su Matteo Darmian con Ivan Perisic a sinistra. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra e Hakan Calhanoglu mezzala sinistra.

ATTACCO – In avanti Lautaro Martinez farà coppia quasi sicuramente con Joaquin Correa, che sembra aver vinto il ballottaggio a tre con Edin Dzeko e Alexis Sanchez.

Inter-Sampdoria, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

La probabile formazione della Sampdoria di Giampaolo

AVVERSARI – Ancora qualche dubbio di formazione anche per gli ospiti. Il tecnico Marco Giampaolo deve decidere come completare la sua Sampdoria (vedi aggiornamento). In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Sampdoria, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).