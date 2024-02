Teotino: «Pirlo-Calhanoglu? Il paragone ci sta. Roma-Inter insidiosa!»

Prima il confronto fra Calhanoglu e Pirlo, poi un focus sull’Inter di Inzaghi e lo scontro con la Roma. Ecco cosa ne pensa Gianfranco Teotino, intervenuto su Radio Sportiva.

CONFRONTO – Gianfranco Teotino, nell’analizzare il momento dell’Inter, si sofferma su uno dei giocatori più in forma della squadra di Simone Inzaghi: «Calhanglu e Pirlo hanno delle caratteristiche diverse ma non trovo una bestemmia accostarli. In questo momento il turco è sicuramente uno dei migliori registi al mondo come lo è stato Pirlo nella sua epoca. L’italiano aveva la caratteristica di cercare immediatamente la verticalizzazione dell’azione. Calhanoglu alterna un po’ di più il corto e il lungo ma credo che sia un paragone che ci può stare. Tra l’altro hanno entrambi la stessa origine: nascono da tre quartisti e poi si evolvono in registi. Credo che ci siano dei punti incomune».

MERITO – Poi il focus di Teotino sulla bravura dell’allenatore dell’Inter: «Inzaghi nel corso degli ultimi anni è evoluto, si è migliorato e oggi giusto è considerarlo un grande allenatore. Vero che ha perso due campionati che oggi gridano vendetta perché aveva un organico di partenza superiore rispetto a quello di Milan e Napoli ma è anche vero che con organici inferiori a quelli di grandissime squadre è arrivato alla fine di Champions League. Oggi l’Inter gioca un calcio superiore e di questo non si può non dar merito a Inzaghi. Giusto che l’entusiasmo si sia creato per questa sera di prestazioni recenti dell’Inter, compresa la vittoria in Supercoppa Italiana e anche l’aver vinto con sicurezza, senza rischiare, contro la Juventus che un po’ era temuta per vecchie rivalità e per il fiato sul collo.»

Roma-Inter spaventa? L’analisi di Toetino

MOMENTI – Inter sfiderà la Roma in uno dei suoi migliori momenti. Ecco cosa potrebbe succedere secondo Teotino: «La partita contro la Roma non è facile, ha una grande entusiasmo e il cambio d’allenatore è come se avesse tolto dei freni al gioco della squadra e ha rilanciato le prestazioni di alcuni giocatori. L’Inter ha una posizione in classifica per cui qualche mezzo passo falso in campionato se lo può permettere. Di certo questa Roma è più forte di quel Bologna di due anni fa. Questo per dire che poi le partite sono strane e possono esserci dei risultati particolari, ci può essere un momento di distrazione o la papera di un portiere. Sono tanti gli episodi che possono determinare il risultato di una singola partita. Penso che Roma-Inter sarà una partita molto bella, in cui l’Inter parte da favorita, che pone delle difficoltà in più rispetto a qualche mese fa».