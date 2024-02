Gatti primo ‘bomber’ non di Inzaghi: nuova classifica marcatori Inter

Gatti si ritrova coinvolto nelle statistiche realizzative dell’Inter di Inzaghi per via dell’autogol in quel di San Siro. Una rete che nessun calciatore nerazzurro può fare sua stavolta ma interessa relativamente. Anzi, zero! A seguire la classifica marcatori aggiornata dell’Inter di Inzaghi

CLASSIFICA MARCATORI INTER – Quello di Federico Gatti possibilmente non passerà alla storia come autogol del secolo. Ma probabilmente resterà nella storia di Inter-Juventus e magari non solo… Il 51° gol stagionale in Serie A, nonché il 64° in tutte le competizioni dell’Inter di Simone Inzaghi, in realtà è un autogol da tre punti. Pesantissimo. E si tratta del primo autogol stagionale a favore della squadra nerazzurra. Di conseguenza, lo juventino Gatti entra di diritto nella classifica marcatori stagionale dell’Inter di Inzaghi a quota 1. Non cambia la situazione generale, che vede sempre il capitano Lautaro Martinez ben saldo in vetta. Sempre più avvincente il testa a testa tra chi completa il podio. Il secondo è Hakan Calhanoglu, fermato solo dal palo contro la squadra bianconera. E il terzo è Marcus Thuram, anticipato proprio da Gatti in occasione dell’1-0 di Inter-Juventus. Sarebbe stato il gol dell’aggancio al turco. Di seguito la classifica marcatori stagionale dell’Inter di Inzaghi, aggiornata dopo l’autogol di Gatti in Inter-Juventus di Serie A.

Classifica marcatori stagionale Inter 2023/24: Gatti “entra” in lista

1. LAUTARO MARTINEZ – 22 Gol

2. Hakan CALHANOGLU – 11 Gol

3. Marcus THURAM – 10 Gol

4. Davide FRATTESI – 4 Gol

5. Federico DIMARCO – 3 Gol

6. Denzel DUMFRIES, Henrikh MKHITARYAN, Alexis SANCHEZ, Nicolò BARELLA e Marko ARNAUTOVIC – 2 Gol

11. Francesco ACERBI, CARLOS AUGUSTO, Yann BISSECK e Aut. Federico GATTI (Juventus) – 1 Gol