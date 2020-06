Teotino: “Perisic al Bayern Monaco, accordo possibile. Joao Mario-Inter…”

Perisic ieri è stato protagonista di Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, con il gol che ha aperto le marcature (vedi articolo). Gianfranco Teotino, intervenuto durante ­“Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ha dato per possibile un trasferimento a titolo definitivo, così come una cessione di Joao Mario da parte dell’Inter.

VENDITA POSSIBILE – Secondo Gianfranco Teotino c’è un trasferimento in vista per l’Inter: «Per quanto riguarda Ivan Perisic io credo che sia possibile ancora un accordo. Magari non facendo scattare la cifra che era concordata per il riscatto, ma lievemente inferiore, perché possa restare al Bayern Monaco. Non da titolare fisso, ma Perisic ha dimostrato quando è stato impiegato un rendimento positivo per quanto riguarda il Bayern Monaco, vedi anche il gol di ieri».

L’ALTRO DI RIENTRO – Dei tanti prestiti l’Inter ha già definito Mauro Icardi, Perisic forse. Con Radja Nainggolan di rientro dal Cagliari, ma solo a fine stagione, ne resta un altro: Joao Mario. È su quest’ultimo che si concentra Teotino: «Su Joao Mario io credo che ritornerà alla base, poi l’Inter lo rimetterà sul mercato. Vedremo che tipo di affare riuscirà a fare. Non credo che saranno due giocatori (Joao Mario e Perisic, ndr) che rimarranno all’Inter nella prossima stagione».