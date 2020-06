Lautaro Martinez, da Barcellona insistono: “Marotta mente sulla clausola!”

Su Lautaro Martinez, due giorni fa, Marotta è stato molto chiaro: c’è una clausola e con una scadenza (vedi articolo). Il Mundo Deportivo, però, riesce nell’impresa di smentire il principale dirigente dell’Inter e ritiene che il Barcellona abbia più tempo per acquistare l’argentino.

INCREDIBILE DALLA SPAGNA – La stampa catalana non accetta che l’Inter possa chiedere centoundici milioni di euro per Lautaro Martinez, e pure in tempi ristretti. Da tempo è in atto un pressing clamoroso sull’argentino, in modo da portarlo al Barcellona, e oggi il Mundo Deportivo va addirittura contro Giuseppe Marotta. “Le dichiarazioni di Marotta hanno sorpreso sia il Barcellona sia l’entourage dello stesso Lautaro Martinez, che ha il contratto in mano. Secondo quanto ha potuto sapere Mundo Deportivo, tutte le parti ritengono che la clausola del Toro, da centoundici milioni di euro, scada il 15 luglio e non una settimana prima, come assicurato da Marotta. Dal Barcellona e dai rappresentanti di Lautaro Martinez si interpretano le parole dell’Amministratore Delegato dell’Inter come un motivo di pressione, mancando poco più di un mese per la fumata bianca”.

LO SCAMBIO ALLUCINANTE – Il Mundo Deportivo dice che Marotta mente, ma “snobba” comunque la clausola. Il quotidiano di Barcellona continua a insistere su una proposta di scambio fuori da ogni logica: “Dal Barcellona insistono che non pagheranno in nessun modo i centoundici milioni cash per l’argentino, e ritengono di includere Junior Firpo nell’operazione per arrivare a questa cifra, però in uno scambio con il laterale. Al Barcellona piacerebbe dare qualche altro giocatore all’Inter, però al momento non ce ne sono altri che piacciano al club nerazzurro. Junior Firpo ha ricevuto l’OK di Antonio Conte, però ci sono differenze nel valore. A Barcellona è valutato quarantuno milioni, più settanta cash per Lautaro Martinez: l’Inter crede che valga la metà”.

Fonte: MundoDeportivo.com – Roger Torellò