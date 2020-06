Perisic in evidenza: un’ora e un gol. Bayern fa 2-1: finale in DFB Pokal

Condividi questo articolo

Perisic protagonista questa sera con la maglia del Bayern Monaco in DFB Pokal. Il croato è decisivo, aprendo le marcature con un gol di testa (qui il video) contro l’Eintracht Francoforte. Alla fine, i bavaresi riescono ad approdare in finale: finisce 2-1

SI VOLA IN FINALE – Il Bayern Monaco è in finale di DFB Pokal, non senza difficoltà. Al 14esimo la capolista della Bundesliga passa in vantaggio grazie a Ivan Perisic, su assist di Muller. Al 44esimo l’esterno di proprietà dell’Inter viene ammonito dopo un atterramento. Finisce la sua partita al 61′: viene sostituito da Hernandez. Al 70esimo si complica la semifinale, perché Da Costa pareggia per l’Eintracht. Bastano 5 minuti, però, al Bayern Monaco per tornare in vantaggio. Il gol del solito Lewandowski permette ai bavaresi di accedere alla finale che sarà contro il Bayer Leverkusen.