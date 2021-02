Teotino: Â«Inter, costruzione dal basso perfetta. Conte oggi da 9Â»

Teotino: «Inter, costruzione dal basso perfetta. Conte oggi da 9»

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino, giornalista sportivo e opinionista di “Rai Sport”, ha parlato durante il programma “90simo minuto” del derby di oggi tra Milan e Inter

«Un appunto che si può fare a Pioli è non aver tentato di correggere quanto chiaro fin dall’inizio, ovvero la facilità con cui l’Inter serviva gli attaccanti. Forse avrebbe dovuto trovare qualche accorgimento in più, mettendo magari un terzo centrocampista. Penso che Ibrahimovic non abbia giocato una partita sufficiente, ma è comunque l’unico che ha costretto Handanovic a fare due parate incredibili. Salverei, sempre non da sufficienza, anche Theo Hernandez perché mi è sembrato l’unico un po’ intraprendente. Nel derby d’andata Hakimi aveva asfaltato Theo Hernandez, questa volta è stato più equilibrato»

«All’inizio è stata l’Inter a prendere in mano la gara e a fare la partita, facendo anche gol e sfiorando varie volte il raddoppio. È vero che i nerazzurri ripartono bene, ma sono bravi a fare anche tante altre cose. In questi ultimi giorni c’è stata tanta polemica sulla costruzione dal basso, ma l’Inter lo sa fare in modo perfetto come mostrato oggi nel secondo e nel terzo gol. Per me oggi Conte è da 9, per il lavoro e per come la squadra sa giocare nei diversi momenti della partita. Sanno fare tantissime cose e oggi le hanno fatte tutte. Lukaku e Lautaro Martinez hanno giocato una partita fantastica, mettendo in difficoltà i difensori del Milan. Il meno bravo penso sia stato Bastoni, che ha fatto qualche pasticcio»