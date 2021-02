Top e Flop di Milan-Inter: Lautaro Martinez fa suo il derby! Altri 2 al massimo

Lautaro Martinez – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Milan-Inter è terminata con un tondo 0-3 per la squadra di Conte che allunga in classifica proprio sui rossoneri, consolidando il primo posto. I nerazzurri iniziano subito con la marcia giusta, trovando il gol dopo appena cinque minuti di gioco. Un po’ di sofferenza a inizio secondo tempo, ma un Handanovic in versione saracinesca scaccia i fantasmi (vedi statistiche). Poi ci pensano i due davanti. Scopriamo di seguito i “Top e Flop” del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: LAUTARO MARTINEZ FIRMA E CONTROFIRMA, HANDANOVIC RIPORTA IBRAHIMOVIC SULLA TERRA, PERISIC SPADRONEGGIA

LAUTARO MARTINEZ – Mettere a segno una doppietta in un derby è roba che non si dimentica facilmente, farlo in uno dei derby più sentiti e importanti degli ultimi anni è un tatuaggio indelebile. Lautaro Martinez certifica il suo grande momento di forma sbloccando il match dopo appena 5 minuti, sfruttando un prezioso assist di Lukaku. Nel momento più complicato ridona ossigeno alla squadra, siglando il raddoppio su assist di Perisic. Firma e controfirma per l’argentino, questo derby è suo.

HANDANOVIC – Ibrahimovic prova a metterlo in difficoltà, ma Handanovic è in versione saracinesca e non si fa beffare. Compie prima una splendida doppia parata sullo svedese e in seguito respinge un buon tiro di Tonali. Le tre super parate indirizzano positivamente il secondo tempo dell’Inter. Decisivo.

PERISIC – Conte lo schiera nuovamente dal 1′ e la scelta si rivela più che giusta. Il croato spadroneggia sulla sinistra, attacca e difende con grande fluidità e metto lo zampino sul secondo gol nerazzurro con l’assist per Lautaro. Al termine del match Conte lo esalta (vedi articolo): palcoscenico sudato, conquistato e meritato.

I FLOP DELL’INTER: DOPO UNO 0-3 IN CASA DEL MILAN, IN UN DERBY AD ALTA TENSIONE E CHE CONSOLIDA LA VETTA DELLA CLASSIFICA È FRANCAMENTE DIFFICILE BOCCIARE QUALCUNO. LA SQUADRA HA DIMOSTRATO GRANDE CONSAPEVOLEZZA E MATURITÀ. LA STRADA IMBOCCATA È QUELLA GIUSTA.

