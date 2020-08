Teotino: “Europa League, Inter favorita. Conte? Credo che i nerazzurri…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Gianfranco Teotino ha parlato dell’Inter di Antonio Conte in Europa League

OPINIONE – Queste le parole di Gianfranco Teotino partendo dal futuro del tecnico nerazzurro, Antonio Conte. «Non credo si separi da Conte. Seppur tra qualche difficoltà, la squadra è cresciuta rispetto all’anno scorso. Lo Shakhtar Donetsk è più abituata a giocare queste competizioni ed ha più esperienza del Bayer Leverkusen. Gioca un calcio prevalentemente offensivo e credo che l’Inter dovrà usare molta aggressività e forza fisica. L’Inter per me rimane favorita e credo abbia possibilità reali di vincere l’Europa League. La sfida in finale, qualunque sia l’avversario, sarà alla pari. Forse il Siviglia potrebbe dare più fastidio del Manchester United. Lautaro Martinez? Credo che resterà e che l’Inter abbia bisogno di un quarto attaccante per completare la rosa. Se dovesse partire, i nerazzurri dovranno trovare un titolare sul mercato che si avvicini alle sue caratteristiche».