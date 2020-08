Fedetskiy: “Inter-Shakhtar Donetsk piccola finale. Conte, sappiamo…”

Condividi questo articolo

Intervistato ai microfoni di Sport.ua, Artem Fedetskiy, ex difensore della squadra ucraina, ha parlato in vista di Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League in programma lunedì 17 agosto

GIUDIZIO – Queste le parole di Artem Fedetskiy, ex difensore dello Shakhtar Donetsk, in vista di Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League in programma lunedì 17 agosto. «Sarà interessante qui. L’Inter non è il Basilea o il Wolfsburg. E, sapendo come si comporta Conte ed esamina tatticamente gli avversari, sarà interessante assistere a questa partita. Ma mi sembra che se lo Shakhtar Donetsk, ci dovesse battere l’Inter, allora vincerebbe il trofeo. La partita con l’Inter sarà una piccola finale».