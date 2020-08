Inter, ti ricordi di Marlos? Da vecchio obiettivo di mercato ad avversario

Uno dei giocatori chiave dello Shakhtar di Castro è Marlos. Che in verità è un giocatore chiave degli ucraini da anni. Vi ricordate quando l’Inter lo cercava sul mercato?

VECCHIA CONOSCENZA – Marlos Romero Bonfm non è un nome nuovo per chi segue il calcio europeo. Il brasiliano classe 1987 è allo Shakhtar dal 2014, in Europa persino da prima da gennaio 2012. Con gli ucraini ha quasi 200 presenze, negli anni si è imposto come leader tecnico ed è talmente inserito da essere diventato un nazionale del paese ex sovietico. L’Inter se lo troverà contro lunedì, quando come sempre giocherà nel suo ufficio largo a destra nel 4-2-3-1. Ma a parte la conoscenza generale, i tifosi nerazzurri in particolare dovrebbero ricordarsi del numero 10.

VOCI DI MERCATO – Se digitate su un motore di ricerca la chiave “Marlos Inter” troverete varie notizie, più o meno serie, di mercato. L’interesse si è presentato varie volte negli anni. In particolare nel 2018 i nerazzurri sembravano davvero vicini al brasiliano. A quei tempi si cercava proprio un esterno da 4-2-3-1 da schierare a destra. Mancino, con qualità, che sapesse rientrare e creare. Esattamente l’identikit del numero 10 degli ucraini. Poi a Milano è arrivato Politano a riempire la casella. Ma in casa Inter Marlos lo hanno seguito a lungo e lo conoscono bene.