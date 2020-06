Teotino: “Conte azzecchi la formazione! Inter, perché tutti questi cambi?”

Teotino se la prende con Conte per Inter-Sassuolo di ieri sera. Il giornalista, ospite di “90° Gol Notte” su Rai 2, ha criticato le scelte di formazione dell’allenatore. Secondo lui sono stati troppi i rincalzi mandati in campo in una partita fondamentale e fallita.

ERRORE DI SCELTA – Per Gianfranco Teotino la responsabilità del naufragio di ieri è anche dell’allenatore: «Il campionato non mi sembra compromesso da ora, c’è l’Europa League che è ancora un obiettivo alla portata dell’Inter. Però, al di là del valore aggiunto che non si è visto molto dal punto di vista delle continuità, sono le scelte di Antonio Conte. Lui dice di lavorare, però bisogna anche azzeccare le formazioni. Già manca metà del centrocampo titolare, che bisogno c’è di lasciar fuori tutti questi titolari? Capisco le preoccupazioni degli allenatori perché si gioca ogni tre giorni, però se mancano Marcelo Brozovic, Stefano Sensi e Matias Vecino perché lasciar fuori Stefan de Vrij e Nicolò Barella? Perché cambiare i due esterni se già a centrocampo hai rincalzi? A me sembra che abbia messo troppi giocatori che non sono abituati a giocare con gli altri, avendo un buco al centro che è fondamentale per una squadra. Non è una questione di amalgama, ma di scelte degli uomini».