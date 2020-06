VIDEO – Inter-Sassuolo 3-3, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Sassuolo, match della ventisettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-3. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



LO SPRECO EPOCALE – Inter-Sassuolo 3-3 nella ventisettesima giornata di Serie A. L’Inter fa di tutto per buttare via la partita e ci riesce ancora una volta. Sassuolo in vantaggio già al 4′, buco centrale su cui si inserisce Filip Djuricic che serve nello spazio Francesco Caputo, destro e 0-1. Per quaranta minuti l’Inter è una squadra in tilt, le dà una mano Jérémie Boga che calcia Milan Skriniar e provoca un rigore: trasforma Romelu Lukaku. Nel primo dei due minuti di recupero del primo tempo Alexis Sanchez serve bene Cristiano Biraghi, che con un sinistro potente capovolge il risultato. L’Inter si trova, non si sa come, avanti di un gol ma non la chiude, anzi Roberto Gagliardini fa l’errore dell’anno: su tiro di Lukaku parato deve solo spingere in rete da tre metri, ma riesce nell’impresa di mandare sulla traversa. Uno svarione del genere ovviamente non può passare inosservato, anche perché Ashley Young a dieci minuti dalla fine falcia Mert Muldur per un rigore uguale a quello del primo tempo. Domenico Berardi non calcia benissimo, ma Samir Handanovic è scoordinato ed è 2-2. All’86’ Inter di nuovo avanti, punizione di Antonio Candreva e da mezzo metro Borja Valero non può sbagliare. Candreva però si mangia il poker in contropiede e il Sassuolo ringrazia, un minuto dopo (89′) tiro-cross dopo un angolo e Giangiacomo Magnani, dimenticato a centro area, firma il suo primo gol in Serie A. Nel recupero espulso Skriniar per doppio giallo, Juventus a +8. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.